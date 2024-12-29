51-летняя Руслана показала фото с мужем в Крыму и публично обратилась к нему

Украинская певица Руслана рассказала о празднике в семье.

Так, 29 декабря исполнительница с мужем Александром Ксенофонтовым празднует "бархатную" свадьбу. Несмотря на все трудности в семейной жизни и даже мысли о разводе, пара уже 29 лет рядом. По этому особому случаю Руслана в фотоблоге адресовала возлюбленному множество теплых слов.

Свое поздравление с годовщиной знаменитость дополнила архивным романтическим фото с Александром. На изображении счастливые супруги нежно обнимаются на Ай-Петре в тогда еще мирном Крыму. Как призналась мужу Руслана, они туда обязательно поедут после победы и деоккупации.

Руслана с мужем / Фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko

"29 лет, как я самая счастливая, что у меня есть ты, Александр. С нашей годовщиной! Ты моя Вселенная! P.S. Это фото сделано на Ай-Петре в Крыму. Мы обязательно с тобой еще туда вернемся!", — восхитила подписью артистка.

Напомним, недавно Руслана делилась откровенным признанием о собственных попытках забеременеть с помощью ЭКО. Артистка шокировала, почему она потеряла ребенка на ранних сроках беременности и готова ли она стать мамой в 51 год.

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