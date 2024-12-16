51-летняя Руслана рассказала о потере ребенка и о неудачных попытках забеременеть с помощью ЭКО

Исполнительница также призналась, что есть еще шансы, что у нее будет свой ребенок.

Украинская певица Руслана рассказала о потере ребенка и как пыталась забеременеть с помощью ЭКО.

Артистка вместе со своим мужем Александром Ксенофонтовым с 1995 года состоит в браке. Пара очень хочет иметь своих детей, однако пока что эта мечта остается невыполнимой. В интервью Славе Демину Руслана призналась, что у нее было много попыток забеременеть, которые не увенчались успехом. Артистка говорит, что не знает, почему так произошло, ведь проблем со здоровьем у нее нет. Певица даже пыталась забеременеть с помощью ЭКО, но и это не дало желаемого результата.

"Много раз я пыталась забеременеть… Проблем со здоровьем у меня нет никаких. Возможно, где-то были стрессы какие-то, истощение, еще что-то… Мы хотели детей, и я много делала попыток для этого. Это естественный путь и ЭКО. К тому же ЭКО слишком много, когда уже врачи сказали — пожалей себя, потому что это может повлиять плохо на здоровье", — откровенно призналась артистка.

Руслана / Фото: скриншот с видео

Правда, после первой попытки ЭКО Руслане таки удалось забеременеть. Случилось это в 2010 году. Однако, к сожалению, на раннем сроке беременности исполнительница потеряла ребенка.

"Да (беременность сорвалась – прим. ред.). Это был короткий срок. Это был 2010 год. Это был мой первый ЭКО протокол. Даже месяца еще не было, на третьей неделе потеряла…", — рассказала артистка.

Однако певица не теряет надежды. Руслана убеждена, что обязательно станет мамой. Более того, артистка говорит, что есть шансы родить своего ребенка. В подробности исполнительница не вдавалась, однако заверила, что это не усыновление. На вопрос интервьюера, идет ли речь о суррогатном материнстве, Руслана не прибегала к конкретике. Артистка лишь отметила, что "это будет копия Русланы".

Руслана / Фото: скриншот с видео

"Есть один маленький выход из этого положения, и он остается. Я спокойна, потому что этот выход еще есть. Я не буду об этом говорить, потому что этот метод интимный. Это не об усыновлении. Это о своем кровном", — прокомментировала артистка.

Напомним, недавно Руслана уже говорила о материнстве. Звезда также делилась, решится ли на усыновление ребенка.

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