51-летняя Руслана заговорила о материнстве и решится ли на усыновление: "Работаю над этим"

Украинская певица Руслана высказалась о будущем материнстве.

Как говорит артистка, она уже полностью готова подарить жизнь малышу. Более того, Руслана объяснила, что раньше ей не удавалось спланировать беременность из-за постоянных стрессов. Сейчас же она серьезно занимается здоровьем, чтобы иметь возможность самостоятельно выносить здорового ребенка. К слову, певица к усыновлению пока обращаться не планирует.

Руслана Лыжичко / Фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko

"Я очень верю в свои силы. Я отношусь к тем людям, которые верят, что это должно быть кровное, свое, и только я должна это сделать. Это энергетика, и я должен эту энергетику передать. Я работаю над этим. Почему этого не случилось? Были события, которые отняли у меня очень много здоровья. Чрезвычайные нервы, стрессы, здоровье. Это все отозвалось и на женском состоянии. Поэтому врачи надо мной еще немного колдуют. Я все сделаю для того, чтобы это произошло", — рассказала звезда в комментарии шоу "Неймовірна правда про зірок".

Напомним, недавно ведущая Лидия Таран показала заметно подросшую 17-летнюю дочь Василису от шоумена Андрея Доманского и восхитила обращением к ней.

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