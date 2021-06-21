51-летняя Ума Турман разошлась с архитектором и сразу же закрутила новый роман

Актриса бросилась в новые отношения.

Известная голливудская актриса Ума Турман, которая еще прошлой осенью встречалась с известным американским архитектором Питером Саббетом, нашла новую любовь.

Так, стало известно, что знаменитость встречается с генеральным директором Bloomberg Media Group Джастином Б. Смитом. Влюбленную пару заметила вместе на вечеринке в доме Смита. Во время празднования актриса тонко намекнула, что является большой поклонницей новостей, — пишет New York Times.

facebook.com/justin.b.smith.9

Стоит отметить, Ума Турман была замужем дважды — с актерами Гэри Олдменом и Итаном Хоуком. Кстати, знаменитость воспитывает троих детей, двоих от второго брака, и младшую дочь от французского бизнесмена Арпада Бюссона.

Напомним, недавно стало известно о еще одном романе голливудской актрисы Ани де Армас. Экс-девушка Бена Аффлека уже несколько месяцев встречается с директором приложения для знакомств Tinder Полом Букадакисом.

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