51-летняя звезда сериала "Как я встретил вашу маму" впервые стал отцом и показал новорожденного

Джош Реднор / © Associated Press

Американский актер Джош Реднор, которого миллионы зрителей знают по роли романтика Теда Мосби в культовом сериале «Как я встретил вашу маму», поделился радостной новостью, которую держал в тайне несколько месяцев.

51-летний артист впервые стал отцом, однако решил не разглашать это сразу. О пополнении в семье Реднор рассказал в своем Instagram, опубликовав трогательное сообщение и фото с новорожденным. Актер признался, что они с женой стали родителями еще некоторое время назад, но сознательно отложили публичное объявление, чтобы прожить этот момент без лишнего внимания.

Джош Реднор с сыном / © instagram.com/joshradnor

По словам Джоша, отцовство кардинально изменило его жизнь. Он описал малыша как чрезвычайно внимательного и чувствительного ребенка, который мгновенно реагирует на эмоции и звуки. Особенно мальчику нравится, когда папа берет в руки гитару — тогда малыш замирает, внимательно слушая музыку. А еще, как пошутил актер, некоторые слова вызывают у ребенка искреннюю заинтересованность и улыбку. Реднор не скрывает, что новый статус открыл для него совершенно другой спектр ощущений.

«Несколько месяцев назад мы с женой стали родителями! И вот что уже успели понять: его улыбка мгновенно наполняет комнату светом. Он очень внимательный и задумчивый. Когда я играю ему на гитаре, он будто заворожен. А слово „баба гануш“ кажется ему невероятно забавным. Он — сплошная радость, и мы с Джорданой бесконечно счастливы, что он с нами», — поделился новоиспеченный отец.

Жена и сын Джоша Реднора / © instagram.com/joshradnor

Джош Реднор с сыном / © instagram.com/joshradnor

Известно, что избранницей Джоша Реднора является психолог Джордана Джейкобс. Пара официально поженилась в 2024 году, проведя камерную церемонию без публичности. Для актера этот брак стал первым, и, похоже, новый этап жизни он проживает с особой благодарностью и счастьем.

