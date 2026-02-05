- Дата публикации
51-летняя звезда сериала "Как я встретил вашу маму" впервые стал отцом и показал новорожденного
Актер рассказал о первых днях сыночка.
Американский актер Джош Реднор, которого миллионы зрителей знают по роли романтика Теда Мосби в культовом сериале «Как я встретил вашу маму», поделился радостной новостью, которую держал в тайне несколько месяцев.
51-летний артист впервые стал отцом, однако решил не разглашать это сразу. О пополнении в семье Реднор рассказал в своем Instagram, опубликовав трогательное сообщение и фото с новорожденным. Актер признался, что они с женой стали родителями еще некоторое время назад, но сознательно отложили публичное объявление, чтобы прожить этот момент без лишнего внимания.
По словам Джоша, отцовство кардинально изменило его жизнь. Он описал малыша как чрезвычайно внимательного и чувствительного ребенка, который мгновенно реагирует на эмоции и звуки. Особенно мальчику нравится, когда папа берет в руки гитару — тогда малыш замирает, внимательно слушая музыку. А еще, как пошутил актер, некоторые слова вызывают у ребенка искреннюю заинтересованность и улыбку. Реднор не скрывает, что новый статус открыл для него совершенно другой спектр ощущений.
«Несколько месяцев назад мы с женой стали родителями! И вот что уже успели понять: его улыбка мгновенно наполняет комнату светом. Он очень внимательный и задумчивый. Когда я играю ему на гитаре, он будто заворожен. А слово „баба гануш“ кажется ему невероятно забавным. Он — сплошная радость, и мы с Джорданой бесконечно счастливы, что он с нами», — поделился новоиспеченный отец.
Известно, что избранницей Джоша Реднора является психолог Джордана Джейкобс. Пара официально поженилась в 2024 году, проведя камерную церемонию без публичности. Для актера этот брак стал первым, и, похоже, новый этап жизни он проживает с особой благодарностью и счастьем.
