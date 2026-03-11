52-летний известный украинский певец рассекретил пластическую операцию и уколы ботокса

Геннадий Витер / © instagram.com/genaviter_official

Реклама

Украинский певец и продюсер Геннадий Витер рассекретил свой уход за кожей лица.

Артисту сейчас 52 года. В мае он будет праздновать день рождения, и ему исполнится уже 53. Однако многие пользователи отмечают довольно молодой внешний вид исполнителя. Геннадий Витер на проекте "Наодинці Гламуром" честно признался, что делал пластическую операцию, а именно блефаропластику. Кроме того, по рекомендациям специалистов, певец колет ботокс.

"Честно? Я делал подтяжку под глазами и уколы ботокса. Я не часто делаю. В клинике рекомендуют уколы два раза в год", - признался певец Анне Севастьяновой.

Реклама

Геннадий Витер / © instagram.com/genaviter_official

Также артист поделился, что, к счастью, работает с замечательными специалистами, которым полностью доверяет, поэтому, у него не возникало неприятных ситуаций и он не может себя назвать "жертвой пластики".

"Я полностью доверяю людям, с которыми я сотрудничаю. И у меня все хорошо! Я не жертва пластики", - подытожил певец.

▶️ Полный выпуск "Наодинці з Гламуром" можно посмотреть по этой ссылке: ПОЛЯКОВА вперше коментує результати ЄВРОБАЧЕННЯ, БОБУЛ відповідає РИБЧИНСЬКОМУ, а ТОПОЛЯ чекає суду

Напомним, недавно певица Мика Ньютон ошеломила молодым видом. Артистка отпраздновала 40-летие, однако ее поклонники отметили, что ей будто всего 27 лет.