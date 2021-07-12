52-летний звезда сериала "Клон" в тяжелом состоянии после повторного заражения COVID-19

Недавно Лусиано Шафир перенес операцию.

Известный бразильский актер Лусиано Шафир, сыгравший Зейна в сериале "Клон", в тяжелом состоянии после повторного заражения COVID-19.

Так, 52-летний знаменитость оказался в клинике Рио-де-Жанейро 22 июня из-за коронавируса. Актер долгое время лежал под ИВЛ и 10 июля его отключили от аппарата. Шафир поборол COVID-19, впрочем, из-за осложнений, 7 июля он перенес сложную операцию - Лусиано удалили гематому и сегмент толстой кишки. Об этом пишет UOL.

Также в сообщении говорится, что до оперативного вмешательства у звезды была тромбоэмболия легочной артерии. Сейчас он все еще в тяжелом состоянии, врачи не дают никаких прогнозов относительно выздоровления.

Впрочем, на днях артист вышел на связь с фанами. На своей странице в Instagram Лусиано опубликовал видеообращение, где поблагодарил сторонников за поддержку. Также знаменитость заявил, что не теряет надежды и верит в свое выздоровление.

Напомним, подруга МакSим сообщила, что певица в критическом состоянии. Врачи борются за жизнь артистки.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку