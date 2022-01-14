52-летняя Дженнифер Энистон без макияжа и в полотенце показала, как выглядит утром

Актриса поделилась фото, на которых позировала после душа.
Голливудская актриса Дженнифер Энистон решила показать юзерам, как выглядит утром.
В фотоблоге звезда сериала "Друзья" запостила селфи, которые сделала сразу после утреннего душа. На фотографиях 52-летняя знаменитость предстала без макияжа с распущенными волосами и замотанная в белоснежное полотенце.
В сообщении Джен обратила внимание на то, что от влажности ее волосы становятся вьющимися.
В комментариях пользователи написали ряд комплиментов по поводу природной красоты Энистон. "Королева", "Вау, натуральные кудри", "Фантастическая", "Натуральная красота", "Ты самая красивая", "Такая милая", "Очень красивая без косметики", – писали фаны.
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