52-летняя Дженнифер Энистон призналась, когда планирует еще раз выйти замуж

52-летняя Дженнифер Энистон призналась, когда планирует еще раз выйти замуж

Актриса находится в поиске "фантастического" партнера.

Американская актриса, звезда культового сериала "Друзья" Дженнифер Энистон, слухи о новом романе которой ходили еще несколько месяцев назад, откровенно рассказала о каком мужчине мечтает.

Голливудская знаменитость дважды состояла в браке с известными актерами: Брэдом Питтом и Джастином Теру. Однако настоящую любовь так и не встретила. В откровенном интервью для издания People Дженнифер рассказала, что открыта для новых отношений и охотно ходит на свидания.

"Я заинтересована в том, чтобы найти фантастического партнера и просто жить приятной жизнью, веселиться вместе. Это все, на что мы должны надеяться. Это не должно отображаться в юридических документах", — отметила звезда.

instagram.com/jenniferanistononline

Также Энистон шутливо отметила, что не пользуется приложением для поиска идеального мужчины, наоборот предпочитает классические знакомства.

"Я собираюсь придерживаться традиционных встреч. Когда кто-то просто приглашает тебя на свидание. Я выбираю именно такой способ", — комментирует актриса.

Дженнифер поделилась, что сейчас она счастлива. Ее окружают любящие люди, она практикует медитацию, углубляется в самопознание и называет себя благословенным человеком.

Напомним, недавно Дженнифер Энистон призналась, что была влюблена в своего партнера по съемкам Дэвида Швиммера. Звезды замалчивали свои чувства, ведь были в отношениях с другими людьми.

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