52-летняя Дженнифер Лопес коротко подстриглась и устроила провокационный фотосет

Звезда снялась для страниц известного глянца.

Певица Дженнифер Лопес очаровала поклонников новой фотосессией.

Звезда стала украшением мартовского выпуска известного журнала. В частности, исполнительница появилась на обложке и на страницах Rolling Stone.

К слову, Дженнифер Лопес позировала перед камерой в новом довольно провокационном образе. Артистка решила сменить свою прическу: она сделала короткое каре. Также 52-летняя Дженнифер выбрала для фотосессии довольно дерзкие наряды.

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На титульной странице журнала Лопес предстала в черных штанах с заниженной талией, а также в боди с глубоким вырезом. Также знаменитость позировала перед камерой в других не менее эффектных образах.

К слову, появление артистки на страницах Rolling Stone посвящено премьере фильма "Первый встречный", в котором Дженнифер Лопес сыграла главную роль.

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