52-летняя Дженнифер Лопес показала лицо без макияжа и фотошопа

Звезда похвасталась природной красотой.
Певица Дженнифер Лопес может любого свести с ума своими фотографиями.
Однако обычно артистка позирует перед камерой с макияжем, обычно ярким. Впрочем, 52-летняя исполнительница решила похвастаться своей природной красотой.
На странице в Instagram знаменитость показала, как ухаживает за кожей, перед тем, как нанести макияж. К слову, артистка предстала перед камерой без капли декоративной косметики. Певца позировала в бежевом кимоно, а свои длинные волосы Дженнифер собрала в хвостик.
К слову, поклонники артистки были просто ошарашены. Они не ожидали увидеть Дженнифер Лопес такой. Фанаты написали немало комплиментов звезде.
- Твоя кожа просто невероятная! Ты королева!
- Какая же ты красивая!
- Ты заполонила мое сердце.
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