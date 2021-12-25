52-летняя Дженнифер Лопес показала лицо без макияжа и фотошопа

Звезда похвасталась природной красотой.

Певица Дженнифер Лопес может любого свести с ума своими фотографиями.

Однако обычно артистка позирует перед камерой с макияжем, обычно ярким. Впрочем, 52-летняя исполнительница решила похвастаться своей природной красотой.

На странице в Instagram знаменитость показала, как ухаживает за кожей, перед тем, как нанести макияж. К слову, артистка предстала перед камерой без капли декоративной косметики. Певца позировала в бежевом кимоно, а свои длинные волосы Дженнифер собрала в хвостик.

Дженнифер Лопес без макияжа / instagram.com/jlo

К слову, поклонники артистки были просто ошарашены. Они не ожидали увидеть Дженнифер Лопес такой. Фанаты написали немало комплиментов звезде.

Твоя кожа просто невероятная! Ты королева!

Какая же ты красивая!

Ты заполонила мое сердце.

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