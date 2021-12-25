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52-летняя Дженнифер Лопес показала лицо без макияжа и фотошопа

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52-летняя Дженнифер Лопес показала лицо без макияжа и фотошопа

Дженнифер Лопес / instagram.com/jlo

Звезда похвасталась природной красотой.

Певица Дженнифер Лопес может любого свести с ума своими фотографиями.

Однако обычно артистка позирует перед камерой с макияжем, обычно ярким. Впрочем, 52-летняя исполнительница решила похвастаться своей природной красотой.

На странице в Instagram знаменитость показала, как ухаживает за кожей, перед тем, как нанести макияж. К слову, артистка предстала перед камерой без капли декоративной косметики. Певца позировала в бежевом кимоно, а свои длинные волосы Дженнифер собрала в хвостик.

Дженнифер Лопес без макияжа / © instagram.com/jlo
Дженнифер Лопес без макияжа / instagram.com/jlo

К слову, поклонники артистки были просто ошарашены. Они не ожидали увидеть Дженнифер Лопес такой. Фанаты написали немало комплиментов звезде.

  • Твоя кожа просто невероятная! Ты королева!
  • Какая же ты красивая!
  • Ты заполонила мое сердце.

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