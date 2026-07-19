52-летняя экс-участница Spice Girls Мел Си впервые вышла замуж: какой была тайная свадьба певицы

Мел Си / © Associated Press

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Бывшая участница группы Spice Girls Мелани Чисхолм, она же Мел Си, впервые вышла замуж.

Артистка заключила брак в 52 года. Повел знаменитость под венец австралийский манекенщик Крис Дингуолл. Парочка отыграла тайную свадьбу в субботу, 18 июля, пишет Daily Mail.

Мел Си отказалась от громких вечеринок. Она организовала камерное празднование в загородном доме в сельской местности Англии. Кстати, из-за локации произошел и один казус. К месту проведения мероприятия сбежались коровы с фермы по-соседству, чем встревожили гостей. Однако свадьбу эта никак не испортило.

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Мел Си провела этот день в кругу самых близких и родных. Подружкой невесты была 17-летняя дочь певицы Скарлетт от ее отношений с застройщиком Томасом Старром. Среди гостей были и бывшие участницы Spice Girls Эмма Бантон, Мелани Браун и Джерри Халлиуэлл.

Мел Си с мужем / © Getty Images

А вот Виктория Бекхэм не смогла побывать на свадьбе, поскольку в этот момент находилась с мужем в США. Однако она позаботилась о подружке. Дизайнер подготовила для Мел Си свадебное платье.

«Это был подарок от Виктории, они очень близки. Виктория с удовольствием была бы там, если бы могла. Ей было очень приятно сшить это платье для Мел, но она издалека желала ей всего лучшего в особенный день», — говорит инсайдер.

Отметим, Мел Си познакомилась с Крисом Дингуоллом в 2023 году. Влюбленных свело вместе приложение для знакомств. Сначала пару разделяло расстояние, поскольку певица жила в Англии, а манекенщик — в Австралии. Однако это не помешало парочке построить отношения.

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Напомним, недавно украинский актер Владимир Гладкий женился. Артист также впервые показал свою жену-красавицу.

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