52-летняя экс-жена Виктора Павлика вышла замуж: какой была ее необычная свадьба

Бывшая жена певца Виктора Павлика - 52-летняя танцовщица Лариса Созаева - вышла замуж.

О кардинальных переменах в личной жизни экс-избранница исполнителя рассказала изданию Oboz.ua. Роман Созаевой с будущим мужем начался за несколько месяцев до начала полномасштабной войны. А наткнулась пара друг на друга в приложении для знакомств Tinder. Сначала Созаева общалась с мужчиной. Уже в переписке он покорил танцовщицу. Когда Ларисе была нужна поддержка, она написала об этом будущему избраннику, и в конце концов они встретились в реальной жизни.

"Костя дал мне возможность выбрать время и место. Мы встретились и поговорили. Я ему понравилась. Хотя, как он теперь вспоминает, вообще не хотел ни с кем крепких отношений. Тем более жениться! Но я поразила его своей простотой, веселым и легким характером и устойчивостью в жизненных обстоятельствах. Одним словом, таких, как я, не бывает, поэтому надо брать!" - вспомнила танцовщица.

Наконец, пара съехалась и начала жить вместе. С бракосочетанием влюбленные не торопились. Пара ожидала, когда бывшая жена мужчины привезет его детей в Украину, чтобы они разделили с ними этот день. Впрочем, этого пока что не произошло. Поэтому, влюбленные решили больше не откладывать. Наконец, пара заключила брак. Кстати, церемония была оригинальной. Пара заключила брак, когда даже находилась в разных городах. Это стало возможным благодаря приложению "Дія".

"Что касается предложения, то его не было! Для Кости все просто - он переехал ко мне, потому что мне так было удобно. Мы стали жить вместе и это означало: ты моя жена, я с тобой до конца. Но все-таки мы ждали, что его бывшая жена привезет детей в Украину и будет скромное действо бракосочетания. Мы такая современная крутая пара за 50 в отношениях-приложениях! Я была на работе, Костя в другом месте. Мы с телефонами в руках соединили наши судьбы!" - призналась танцовщица.

Отметим, Лариса Созаева с 2008 года была замужем за певцом Виктором Павликом. В 2016-м отношения пары прекратились. У бывших супругов был общий сын Павел, который, к сожалению, умер на 22-м году жизни от рака костей. О новых отношениях после развода с певцом Лариса Созаева впервые рассказала в марте 2024-го.

