52-летняя Эвелина Бледанс в бикини засветила соски и шокировала подтянутым телом

Артистка показала пляжные видео.
Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс отдыхает в Турции.
Знаменитость наслаждается теплом и загорает на пляже Анталии. Оттуда артистка записала видео, где показала фигуру в бикини. В ролике, который она разместила в Instagram-stories, 52-летняя звезда крутится на камеру. Эвелина шокировала подтянутым телом и засветила соски.
Также ведущая опубликовала видео, где ходит в топе и коротких шортиках.
"Никогда не рассматривала Турцию в ноябре. Оказывается, зря", – написала знаменитость.
В ответ пользователи порадовали кумиршу комплиментами: "Браво! Выглядите на все 100", "Суперкрасавица", "Какая вы классная", "Огонь".
Заметим, родившаяся в Ялте, Эвелина Бледанс в 2015 году попала в базу "Миротворец". Тогда звезда посетила оккупированный Россией Крым.
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