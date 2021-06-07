52-летняя Хелена Кристенсен топлесс и в трусиках ошарашила роскошным телом

Модель показала фигуру в купальниках.
Датский супермодель Хелена Кристенсен не прекращает удивлять своим роскошным видом.
Так, в своем Instagram 52-летняя фотограф обнародовала серию пикантных фото. Одно из них сделано на фоне зелени. На снимке знаменитость с цветком в волосах соблазнительно позировала в черном раздельном купальнике. Хелен похвасталась стройной подтянутой фигурой.
На второй фотографии звезда позировала топлесс и в желтых трусиках. Хелена игриво прикрыла грудь руками и посветила ягодицами.
Также модель запостила фотографию, на которой появилась на яхте в купальнике и прозрачной накидке.
Таким образом звезда прорекламировала новую коллекцию своих купальников, отметив, что эта — ее любимая.
Фолловеры оценили как бикини, так и тело супермодели. В комментариях пользователи засыпали Кристенсен приятными сообщениями.
- Красивая-красивая женщина
- Вы — мой идеал
- Ей точно 52? Не верю!
- Я в шоке! Невероятная фигура!
- Не все 25-летние так выглядят! Браво!
Напомним, ранее супермодель Хелена Кристенсен в боди ошеломила видом. Звезда похвасталась роскошным телом.