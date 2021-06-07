52-летняя Хелена Кристенсен топлесс и в трусиках ошарашила роскошным телом

Модель показала фигуру в купальниках.

Датский супермодель Хелена Кристенсен не прекращает удивлять своим роскошным видом.

Так, в своем Instagram 52-летняя фотограф обнародовала серию пикантных фото. Одно из них сделано на фоне зелени. На снимке знаменитость с цветком в волосах соблазнительно позировала в черном раздельном купальнике. Хелен похвасталась стройной подтянутой фигурой.

instagram.com/helenachristensen

На второй фотографии звезда позировала топлесс и в желтых трусиках. Хелена игриво прикрыла грудь руками и посветила ягодицами.

instagram.com/helenachristensen

Также модель запостила фотографию, на которой появилась на яхте в купальнике и прозрачной накидке.

instagram.com/helenachristensen

Таким образом звезда прорекламировала новую коллекцию своих купальников, отметив, что эта — ее любимая.

Фолловеры оценили как бикини, так и тело супермодели. В комментариях пользователи засыпали Кристенсен приятными сообщениями.

Красивая-красивая женщина

Вы — мой идеал

Ей точно 52? Не верю!

Я в шоке! Невероятная фигура!

Не все 25-летние так выглядят! Браво!

Напомним, ранее супермодель Хелена Кристенсен в боди ошеломила видом. Звезда похвасталась роскошным телом.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку