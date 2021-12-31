52-летняя Кэтрин Зета-Джонс в бикини посветила пышным бюстом

Актриса поделилась кадром с отдыха.

Знаменитая британская актриса Кэтрин Зета-Джонс в очередной раз вызвала восхищение у своих поклонников.

Так, в Instagram 52-летняя звезда "Западни" запостила пикантное селфи, на котором соблазнительно лежала на кровати. Лауретка "Оскара" предстала в черном бикини, засветив пышный бюст. Жена Майкла Дугласа сделала эффектный мейк и загадочно смотрела в камеру.

Кэтрин Зета-Джонс / instagram.com/catherinezetajones

"Солнце вышло", – написала она.

В комментариях фаны принялись радовать Кэтрин приятными сообщениями: "Непревзойденная", "Королева", "Вау! Роскошная".

Также пользователи написали много комплиментов относительно молодого вида лица кумирки: "Ох, какая кожа лица", "Ваше лицо идеальное", "Будто бы девочка", "Обожаю твое лицо, обожаю тебя всю".

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