52-летняя Кэтрин Зета-Джонс в бикини посветила пышным бюстом

Актриса поделилась кадром с отдыха.
Знаменитая британская актриса Кэтрин Зета-Джонс в очередной раз вызвала восхищение у своих поклонников.
Так, в Instagram 52-летняя звезда "Западни" запостила пикантное селфи, на котором соблазнительно лежала на кровати. Лауретка "Оскара" предстала в черном бикини, засветив пышный бюст. Жена Майкла Дугласа сделала эффектный мейк и загадочно смотрела в камеру.
"Солнце вышло", – написала она.
В комментариях фаны принялись радовать Кэтрин приятными сообщениями: "Непревзойденная", "Королева", "Вау! Роскошная".
Также пользователи написали много комплиментов относительно молодого вида лица кумирки: "Ох, какая кожа лица", "Ваше лицо идеальное", "Будто бы девочка", "Обожаю твое лицо, обожаю тебя всю".
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