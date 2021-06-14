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52-летняя Надежда Матвеева в мини-юбке похвасталась стройными ножками

52-летняя Надежда Матвеева в мини-юбке похвасталась стройными ножками

instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Звезда поделилась своим любимым увлечением.

Известная телеведущая Надежда Матвеева очаровала фанов прекрасной физической формой.

Так, на своей странице Instagram звезда опубликовала несколько фото на которых она в спортивном образе держит в руках палки для скандинавской ходьбы. На фотографиях Матвеева позирует в белой футболке, фиолетовой мини-юбке и серых кроссовках. Под сообщением телеведущая отметила: "Скандинавская ходьба — обожаю этот вид активности".

© instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya
instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya
© instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya
instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya
© instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya
instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Читатели не обошли пост Надежды и засыпали звезду огромным количеством комплиментов. В комментариях фоловеры писали, что Матвеева настоящий пример для подражания.

  • Вы выглядите как  20-летняя девушка. Молодец!
  • У вас великолепная фигура
  • Таким ножкам можно позавидовать! Вы умница. Такое впечатление, что ваши годы идут в обратном направлении
  • Ну очень хорошая и стройная

К примеру, другая украинская телеведущая Снежана Егорова, сейчас отдыхает в Турции. Знаменитость поделилась с фанатами фото, где показала настоящую себя без единой капли косметики.