52-летняя Надежда Матвеева в мини-юбке похвасталась стройными ножками

Звезда поделилась своим любимым увлечением.
Известная телеведущая Надежда Матвеева очаровала фанов прекрасной физической формой.
Так, на своей странице Instagram звезда опубликовала несколько фото на которых она в спортивном образе держит в руках палки для скандинавской ходьбы. На фотографиях Матвеева позирует в белой футболке, фиолетовой мини-юбке и серых кроссовках. Под сообщением телеведущая отметила: "Скандинавская ходьба — обожаю этот вид активности".
Читатели не обошли пост Надежды и засыпали звезду огромным количеством комплиментов. В комментариях фоловеры писали, что Матвеева настоящий пример для подражания.
- Вы выглядите как 20-летняя девушка. Молодец!
- У вас великолепная фигура
- Таким ножкам можно позавидовать! Вы умница. Такое впечатление, что ваши годы идут в обратном направлении
- Ну очень хорошая и стройная
К примеру, другая украинская телеведущая Снежана Егорова, сейчас отдыхает в Турции. Знаменитость поделилась с фанатами фото, где показала настоящую себя без единой капли косметики.