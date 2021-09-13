52-летняя Надежда Матвеева в синем бикини восхитила новыми пляжными фото

Ведущая показала снимки в купальнике.

Известная телеведущая Надежда Матвеева, которая не так давно шокировала пользователей своей фигурой в бикини, показала новые фото в купальнике.

В фолоблоге звезда разместила пляжные фотографии, где позировала в синем бикини. Свой лук знаменитость дополнила белой накидкой, шляпой и солнцезащитными очками.

Надежда Матвеева в купальнике / instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

52-летняя Надежда в который раз восхитила своим роскошным телом.

Надежда Матвеева в купальнике / instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

"Море, ты наполняешь меня энергией! Люблю! В какой стране вы были на море? Где понравилось? Я на Кипре впервые, море волшебное здесь", — подписала фото ведущая.

В комментариях пользователи поделились своим любимым отдыхом и написали, что Матвеева — красавица.

Напомним, ранее Надежда Матвеева в мини-юбке похвасталась стройными ножками. Звезда поделилась своим любимым увлечением.

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