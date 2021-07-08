52-летняя певица Татьяна Буланова закрутила роман с младшим на 19 лет спортсменом

В Сеть попало видеодоказательство отношений.

В жизни певицы Татьяны Булановой, которая в 2016-м рассталась с тренером футбольной команды Владиславом Радимовым, наконец-то все наладилось.

Так, артистка снова влюблена и счастлива. А избранником 52-летней исполнительницы стал вновь спортсмен, 33-летний теннисист Валерий Руднев. Об этом сообщает издание Super.

Друзья пары распространили в Сети видео, на котором молодой избранник звезды носит ее на руках и нежно целует. В свою очередь влюбленная Буланова искренне улыбается и сияет от счастья.

Говорят, что роман пары длится уже более года. Сама артистка имя любимого еще не афишировала, но во всех своих интервью рассказывает, что чувствует себя счастливой, ведь рядом с ней "настоящий мужчина".

Напомним, не так давно звезда 90-х Татьяна Буланова рассказала об изменах мужчинам. Так, своему первому мужу Буланова изменила с младшим на семь лет красавцем-футболистом Владиславом Радимовым. Вскоре спортсмен стал мужем артистки, от него она родила второго сына. В 2016-м супруги развелись.

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