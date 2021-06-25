52-летняя Рене Зеллвегер бросилась в новые отношения с британским телеведущим

Актриса закрутила новый роман.

Американская актриса, звезда "Дневников Бриджит Джонс" Рене Зеллвегер, после длительной паузы в отношениях, больше не одинока. Зеллвегер решила последовать своей знаменитой коллеге Уме Турман, о очередном романе которой на днях стало известно.

Так, 52-летняя Рене встречается с 42-летним британским телеведущим Антом Анстедом, сообщает издание TMZ. Познакомились будущие влюбленные в начале июня во время работы над снятием шоу Анта Discovery + Celebrity IOU Joyride.

instagram.com/ant_anstead

Пока пара официально не афиширует свои отношения, ведь Ант Анстед только несколько дней назад официально развелся. Стоит отметить, телеведущий уже дважды был женат и имеет троих детей от предыдущих браков.

Заметим, в последнее время в Голливуде звезды все чаще удивляют фанов своими романами. Так, недавно в Сети обсуждали новые отношения Ани де Армас. Экс-девушка Бена Аффлека уже несколько месяцев встречается с директором приложения для знакомств Tinder Полом Букадакисом.

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