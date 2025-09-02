53-летний Дуэйн Джонсон ошеломил кардинальным похудением ради роли в новой ленте с Усиком

Дуэйн Джонсон / © Associated Press

Голливудский актер Дуэйн Джонсон, более известный как "Скала", поразил неожиданной трансформацией во время публичного мероприятия.

Звезда, который всегда ассоциировался с накачанными мышцами и мощным телосложением, появился на красной дорожке в стильном образе: черные классические брюки и голубая рубашка с тропическим принтом. Но больше всего внимание прессы и поклонников привлекла его невероятная стройность.

По данным Daily Mail, Джонсон похудел на рекордные 27 килограммов. Такая разительная перемена — часть подготовки к его новой роли в биографической драме "Несокрушимый", где актер перевоплотился в легендарного бойца смешанных единоборств Марка Керра.

К тому же, "Скала" не только потерял десятки килограммов, но и согласился на еще один радикальный шаг — для роли он примерил парик и протезы, чтобы максимально приблизиться к своему герою.

Сам Джонсон признался, что эта трансформация стала для него личным вызовом.

Украинский боксер Александр Усик тоже появился в ленте. Спортсмен сыграл легендарного ММА-бойца из Харькова Игоря Вовчанчина, с которым главный герой дважды встречался на ринге и оба раза потерпел поражение. Сцены с участием Усика снимали сразу после его первого боя против Тайсона Фьюри.

Фильм обещает стать одним из самых эмоциональных в карьере Дуэйна, а фанаты уже называют этот проект "самой сильной драматической работой Скалы" и с нетерпением ждут премьеры.

