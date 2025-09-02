- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 1861
- Время на прочтение
- 2 мин
53-летний Дуэйн Джонсон ошеломил кардинальным похудением ради роли в новой ленте с Усиком
Артист поразил стройной фигурой на красной дорожке.
Голливудский актер Дуэйн Джонсон, более известный как "Скала", поразил неожиданной трансформацией во время публичного мероприятия.
Звезда, который всегда ассоциировался с накачанными мышцами и мощным телосложением, появился на красной дорожке в стильном образе: черные классические брюки и голубая рубашка с тропическим принтом. Но больше всего внимание прессы и поклонников привлекла его невероятная стройность.
По данным Daily Mail, Джонсон похудел на рекордные 27 килограммов. Такая разительная перемена — часть подготовки к его новой роли в биографической драме "Несокрушимый", где актер перевоплотился в легендарного бойца смешанных единоборств Марка Керра.
К тому же, "Скала" не только потерял десятки килограммов, но и согласился на еще один радикальный шаг — для роли он примерил парик и протезы, чтобы максимально приблизиться к своему герою.
Сам Джонсон признался, что эта трансформация стала для него личным вызовом.
Украинский боксер Александр Усик тоже появился в ленте. Спортсмен сыграл легендарного ММА-бойца из Харькова Игоря Вовчанчина, с которым главный герой дважды встречался на ринге и оба раза потерпел поражение. Сцены с участием Усика снимали сразу после его первого боя против Тайсона Фьюри.
Фильм обещает стать одним из самых эмоциональных в карьере Дуэйна, а фанаты уже называют этот проект "самой сильной драматической работой Скалы" и с нетерпением ждут премьеры.
Напомним, недавно Владимир Дантес после похудения на 10 килограммов топлес похвастался стальным прессом. Артист рассекретил, как достиг этого результата.