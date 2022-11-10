53-летняя Дженнифер Энистон впервые рассказала о многолетних попытках забеременеть

Голливудская актриса, звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон рассказала, как в течение 10 лет пыталась забеременеть.

В частности, у 53-летней Дженнифер Энистон нет детей. Распространялись слухи, что актриса просто на первый план поставила карьеру, поэтому не хочет рожать. Но оказалось, что Дженнифер после 30 лет пыталась стать мамой, но безрезультатно. Звезда сожалеет, что не заморозила свои яйцеклетки.

Дженнифер Энистон / Фото: interviewmagazine.com

"Я пыталась забеременеть. Это был сложный путь для меня. Это было действительно сложно. У меня было ЭКО, я пила китайские чаи, что угодно. Я бы отдала все, если бы кто-то сказал мне: "Заморозь свои яйцеклетки, окажи себе услугу". Но сегодня я не думаю об этом, потому что уже слишком поздно", — поделилась актриса в интервью Allure.

Дженнифер тогда расстраивало, когда ее называли "эгоисткой", ведь она якобы не хочет иметь детей. Также звезду обижало и то, что распространялись слухи, будто бы Брэд Питт ушел от нее из-за ее бесплодия.

Дженнифер Энистон и Брэд Питт

"Я просто заботилась о своей карьере, и не дай Бог женщине быть успешной и не иметь ребенка, и причина, почему мой муж бросил меня, почему мы развелись и расторгли наш брак, заключалась в том, что я не хотела рожать ему ребенка ", – это была абсолютная ложь. Сейчас мне нечего скрывать", — добавила Энистон.

Напомним, ранее в СМИ писали, что Дженнифер Энистон хочет отсудить у экс-супруга Брэда Питта 100 миллионов долларов. Актриса против, чтобы ее бывший продавал продюсерский центр, над которым они работали вместе.

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