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53-летняя Дженнифер Лопес без макияжа раскрыла секрет молодого вида лица

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
873
Время на прочтение
1 мин
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53-летняя Дженнифер Лопес без макияжа раскрыла секрет молодого вида лица

Дженнифер Лопес / Фото: Instagram Дженнифер Лопес

Артистка показала, что обязательно наносит на лицо, прежде чем выйти из дома.

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес выглядит потрясающие и часто хвастается природной красотой.

Знаменитость не боится показать поклонникам честные фото и видео, где появляется без единой капли декоративной косметики. На этот раз Дженнифер показала, как ухаживает за кожей лица и что и помогает выглядеть моложе.

Певица опубликовала в Instagram видео, где она предстала без макияжа. В частности, артистка мазала кожу лица солнцезащитным кремом, а он в свою очередь защищает от прямых солнечных лучей и помогает выглядеть моложе как можно дольше. Лопес обязательно делает эту процедуру, прежде чем выйти из дома.

Напомним, у Дженнифер Лопес также очень стройная фигура. Знаменитость недавно опубликовала горячие кадры, где она в купальнике отдыхала у бассейна. Артистка похвасталась подтянутым телом и пышным бюстом.

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Дата публикации
Просмотры
873
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