53-летняя Дженнифер Лопес похвасталась, как выглядит без единой капли косметики

Американская поп-звезда Дженнифер Лопес очень привлекательна и охотно хвастается своим внешним видом.

В частности, 53-летняя знаменитость не стесняется показать, как выглядит без макияжа. Артистка, поделилась честным роликом, когда рекламировала свой бренд косметики. На видео Дженнифер предстала без единой капли декоративной косметики.

Знаменитость тогда как раз делала маску для увлажнения лица. Когда певица ее сняла с кожи, можно было заметить, что у Лопес ровный тон и нет никаких покраснений.

В общем, исполнительница охотно демонстрирует свою природную красоту. Артистка может показаться не только без макияжа, но и похвастаться фигурой в откровенном наряде. Недавно звезда в открытом боди продемонстрировала безупречное тело.

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