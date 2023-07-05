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53-летняя Дженнифер Лопес в купальнике ошеломила подтянутым телом и пышным бюстом

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
2218
Время на прочтение
1 мин
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53-летняя Дженнифер Лопес в купальнике ошеломила подтянутым телом и пышным бюстом

Дженнифер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Знаменитость показала, как проходит ее отдых.

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес похвасталась очень стройной фигурой в купальнике.

На своей странице в Instagram 53-летняя звезда опубликовала горячие кадры, которыми не на шутку взбудоражила воображение поклонников. Артистка показалась в сплошном купальнике персикового цвета. Купальный наряд подчеркнул пышный бюст знаменитости, а также ее стройную и подтянутую фигуру.

Кстати, образ певица дополнила массивными солнцезащитными очками, цепочкой, на которой на английском языке красовалось имя звезды — Дженнифер, и серьгами.

Дженнифер Лопес / © instagram.com/jlo
Дженнифер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

"Надеюсь, все прекрасно провели праздничные выходные с семьей и друзьями, наполненными любви и веселья", — подписала фото исполнительница.

Между тем, свои жаркие выходные Дженнифер Лопес провела, отдыхая у бассейна.

Дженнифер Лопес / © instagram.com/jlo
Дженнифер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Напомним, сейчас на отдыхе находится украинская актриса Ксения Мишина. Знаменитость проводит отпуск в Турции. Недавно артистка порадовала фанатов фотографиями, где в купальнике хвасталась упругими ягодицами и плоским животиком.

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Дата публикации
Просмотры
2218
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