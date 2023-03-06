53-летняя Дженнифер Лопес в нижнем белье ошеломила стройной фигурой

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес изрядно взбудоражила воображение подписников, снявшись в нижнем белье.

Исполнительница прорекламировала новую коллекцию итальянского бренда Intimissimi. Для этого артистка снялась в нижнем белье. Дженнифер выбрала розовое белье с кружевом и шелковый халатик того же цвета.

Позировала Лопес перед камерой на плетеном кресле, а также на кровати. В частности, на фото можно было заметить, что у 53-летней певицы очень стройная фигура.

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"Я не могу дождаться, когда вы увидите новую коллекцию", – отметила Джей Ло.

В комментариях подписчики Дженнифер были просто ошеломлены. Пользователи засыпали знаменитость комплиментами: "как нам устоять перед твоей красотой? Как это возможно? Королева", "удивительное тело и красивая молодая леди", "ты невероятно стильно выглядишь в розовом и у тебя невероятно идеальные ноги".

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