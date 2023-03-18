53-летняя Дженнифер Лопес в откровенном боди похвасталась безупречным телом

Американская поп-звезда Дженнифер Лопес служит примером любви к себе для многих женщин во всем мире.

53-летняя исполнительница выглядит настолько потрясающе, что ей может позавидовать любая 20-летняя модель. На этот раз Джей Ло снова дала повод для восхищения ею.

Артистка стала лицом, а точнее ногами новой коллекции обувного бренда Revolve. Лопес снялась в стильной фотосессии, где прорекламировала обувь этого бренда.

Во время съемок исполнительница примеряла блестящие босоножки на платформе, дерзкие ботфорты на каблуке и игривые босоножки с перьями. Также Джей Ло взбудоражила воображение фанов, появившись на кадрах в смелом черном боди с блестящей накидкой. Наряд прекрасно подчеркнул идеальную фигуру Джей Ло.

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Напомним, на днях Дженнифер Лопес похвасталась своей естественной красотой, показав фото, где изображена без макияжа. Также певица показала особое украшение, посвященное ее мужу, актеру Бену Аффлеку.

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