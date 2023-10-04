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53-летняя Ирина Билык показала честное селфи без макияжа и фильтров

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
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53-летняя Ирина Билык показала честное селфи без макияжа и фильтров

Ирина Билык / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Звезда задала поклонникам риторический вопрос.

Народная артистка Украины, певица Ирина Билык порадовала поклонников своим редким фото без грамма косметики.

На странице в Instagram исполнительница разместила честное селфи, на котором изображена без макияжа и без использования фильтров. Билык сосредоточенно смотрит в камеру, демонстрируя фанам новую стрижку. Под этим снимком знаменитость оставила сообщение:

"А скажите мне... Влияет ли прическа женщины на ее настроение и характер?" – написала артистка.

Ирина Билык без макияжа / © instagram.com/bilyk_iryna
Ирина Билык без макияжа / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

В свою очередь поклонники певицы бросились делать комплименты ей и ее внешнему виду. В частности, фаны отметили, что Билык идет любая прическа и что ей гораздо лучше без грима.

  • Без мейка выглядите красивее, чем с ним. Более живая и естественная
  • Не узнать без грима! Вам очень хорошо
  • Ира, какая ты красивая без макияжа!
  • Вы неотразимы!

Напомним, тем временем фанатов также очень интересует личная жизнь Ирины Билык. Так, артистка активно подогревает слухи о том, что снова вместе со своим гражданским экс-мужем, хореографом Дмитрием Коляденко. Недавно звезда запостила видео, где они с Коляденко страстно целуются.

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Дата публикации
Просмотры
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