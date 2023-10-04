53-летняя Ирина Билык показала честное селфи без макияжа и фильтров

Народная артистка Украины, певица Ирина Билык порадовала поклонников своим редким фото без грамма косметики.

На странице в Instagram исполнительница разместила честное селфи, на котором изображена без макияжа и без использования фильтров. Билык сосредоточенно смотрит в камеру, демонстрируя фанам новую стрижку. Под этим снимком знаменитость оставила сообщение:

"А скажите мне... Влияет ли прическа женщины на ее настроение и характер?" – написала артистка.

Ирина Билык без макияжа / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

В свою очередь поклонники певицы бросились делать комплименты ей и ее внешнему виду. В частности, фаны отметили, что Билык идет любая прическа и что ей гораздо лучше без грима.

Без мейка выглядите красивее, чем с ним. Более живая и естественная

Не узнать без грима! Вам очень хорошо

Ира, какая ты красивая без макияжа!

Вы неотразимы!

Напомним, тем временем фанатов также очень интересует личная жизнь Ирины Билык. Так, артистка активно подогревает слухи о том, что снова вместе со своим гражданским экс-мужем, хореографом Дмитрием Коляденко. Недавно звезда запостила видео, где они с Коляденко страстно целуются.

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