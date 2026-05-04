- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 454
- Время на прочтение
- 1 мин
53-летняя Камерон Диас в третий раз стала мамой и рассекретила пол и имя малыша
Теперь артистка официально многодетная мамочка.
Голливудская актриса Камерон Диас в третий раз стала мамой.
Радостной новостью поделился муж артистки, музыкант Бенджи Мэдден. 4 мая он опубликовал пост в Instagram, где объявил о рождении третьего ребенка. На свет появился сын супругов, которому влюбленные дали имя Наутс.
"Камерон и я счастливы, взволнованы и невероятно благословлены сообщить о рождении нашего третьего ребенка - Наутаса Мэддена. Добро пожаловать в мир, сын", - отметил муж актрисы.
Напоследок возлюбленный 53-летней Камерон Диас добавил, что они с женой и детьми чувствуют себя хорошо. Сейчас супруги наслаждаются отцовством и прекрасно проводят время вместе.
"Мы обожаем жизнь с нашей семьей - наши дети здоровы и счастливы, и мы за это благодарны! Мы прекрасно проводим время! Шлем наилучшие пожелания - семья Мэдденов", - подытожил муж актрисы.
Отметим, с 2015 года Камерон Диас состоит в браке с участником группы Good Charlotte Бенджи Мэденном. 30 декабря 2016-го у пары родилась дочь Раддикс. 23 марта 2024 года стало известно, что на свет появился сын супругов Кардинал. Наутс стал третьим ребенком Диас и ее мужа.
Напомним, недавно победительница романтического реалити "Холостяк-13" Инна Белень родила дочь. Блогерша уже показала первые фото с малышкой.