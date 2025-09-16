53-летняя Камерон Диас впервые за год появилась на публике с младшим на семь лет супругом

Камерон Диас / © Associated Press

Голливудская актриса Камерон Диас впервые за долгое время показалась с мужем Бенджи Мэдденом на REFORM Alliance Casino Night.

Парочка вместе посетила благотворительное мероприятие с игрой в казино в Нью-Джерси, где наслаждалась вечером в компании друзей и демонстрировала свои чувства на публике. Для такого особого выхода Камерон выбрала классический черный блейзер с минимумом украшений, создав сдержанный и одновременно стильный образ. Бенджи дополнил лук шелковой рубашкой, бархатным пальто и головным убором собственного бренда.

Возлюбленные не только позировали фотографам, но и испытали удачу за покерным столом, пишет Daily Mail. Камерон даже с азартом участвовала в игре, а позже супруги сделали серию снимков с друзьями, среди которых был Джейми Фокс.

Камерон Диас и Бенджи Мэдден / © Getty Images

К слову, Камерон и Бенджи воспитывают двоих детей — пятилетнюю дочь Реддикс и полуторагодовалого сына Кардинала. Совместные появления на светских мероприятиях для них всегда редкость, ведь приоритетом для них стала семья. Рождение малышей произошло не без трудностей. Так, актриса проходила курс гормональной терапии и ЭКО, а появление второго сына, по слухам, стало возможным с помощью суррогатной матери.

Интересно, что актриса после свадьбы 2015 года объявила о завершении карьеры. Тем не менее, Диас все же появилась на большом экране, ведь сыграла роль в фильме "Снова в действии", премьера которого состоялась в этом году.

