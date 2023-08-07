53-летняя Кэтрин Зета-Джонс посветила ножками во время отдыха на яхте

Актриса провела время с друзьями.

Звезда сериала "Уэнсдей" Кэтрин Зета-Джонс показала, как отдыхает на яхте в Италии в компании друзей.

53-летняя актриса похвасталась стройными ножками на фоне моря в стильном образе. Кэтрин выбрала для отдыха длинное пляжное платье яркого синего цвета с пикантным разрезом, обнажившим ноги актрисы.

Свое платье актриса дополнила активными аксессуарами — массивными серьгами, колье и повязкой на голову в цвет платья.

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: instagram.com/catherinezetajones

"Я на Капри, с коленом моего друга! Это любовь", — подписала фото актриса.

Поклонники в комментариях засыпали звезду приятными комплиментами: "Шикарная", "Женщина — мечта!", "Разве можно быть такой красивой?", "Вы точно не ведьма?", "Вам максимум 30".

Напомним, ранее Кэтрин на отдыхе похвасталась купальником с откровенным декольте.

Читайте также: