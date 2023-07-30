53-летняя Кэтрин Зета-Джонс в купальнике с пикантным разрезом посветила пышным декольте

Голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс показалась в купальнике с глубоким декольте и засветила пышный бюст.

В своем Instagram артистка продемонстрировала, как собиралась на пляж. В частности, знаменитость похвасталась пляжным образом. Зета-Джонс опубликовала снимок, на котором предстала в сплошном купальнике с глубоким декольте, солнцезащитных очках и массивной соломенной шляпе. На пикантной фотографии 53-летняя актриса засветила свой пышный бюст.

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Снимки звезда Голливуда не стала подписывать, только поздоровалась с поклонниками на итальянском и оставила смайлик в виде солнца.

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Между тем поклонники были более многословны, чем Зета-Джонс. Фаны просто засыпали знаменитость комплименты и отметили, что она выглядит красиво: "Обожаю эту невероятную женщину", "как всегда, невероятная", "слишком горячо".

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