53-летняя Надежда Матвеева в разноцветном бикини шокировала фигурой

Ведущая отдыхает на Мадейре.

Украинская телеведущая Надежда Матвеева снова ошарашила поклонников своей формой.

Так, 53-летняя знаменитость отдыхает в Португалии. Там звезда сделала несколько пляжных снимков, которые разместила в своем фотоблоге. На кадрах Надя похвасталась стройной фигурой и плоским животом в красочном бикини, позируя на фоне окена.

Надежда Матвеева / instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Также Матвеева посветила роскошными ножками.

Надежда Матвеева / instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

"За спиной океан! Но спиной к нему не страшно. Потому что я в бассейне, в Порту-Мониш на Мадейре. Лавовые бассейны созданы на основе естественно стекающей в океан вулканической лавы. Окультурены людьми и поддерживаются в прекрасной форме. В январе температура воды +19-21°. Я купалась, конечно", – поделилась она.

Фаны ведущей едва не потеряли дар речи от внешнего вида кумира. В комментариях они были щедры на комплименты.

Какая вы красавица

Фигура супер

Супер, Надя! Фигура огонь

Прекрасно выглядите

Читайте также: