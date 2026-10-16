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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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53-летняя Олеся Жураковская сообщила о пополнении в семье: "У нас маленький мальчик, зовут Лев"

Артистка рассекретила рождение внука.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Олеся Жураковская

Олеся Жураковская / © facebook.com/zhurakovskaya

Известная украинская актриса Олеся Жураковская сообщила о пополнении в семье.

Знаменитость на проекте «Наодинці з Гламуром» рассекретила, что стала двоюродной бабушкой. У артистки есть старшая родная сестра Оксана. Для Олеси Жураковской это очень важный человек. Так вот, именно у Оксаны родился внук. На свет появился мальчик Лев.

Тем не менее, сама Олеся Жураковская стала двоюродной бабушкой. Артистка делится, что очень радуется пополнению в семье, которого все с нетерпением ждали.

Олеся Жураковская с сестрой Оксаной / © facebook.com/zhurakovskaya

Олеся Жураковская с сестрой Оксаной / © facebook.com/zhurakovskaya

«Моя сестра для меня учительница, опора, защита, мое убежище, она очень близкий мне человек. Я ее очень люблю. Она уехала нянчить внука. Я двоюродная бабушка. У нас маленький мальчик, его зовут Лев, скоро ему год. Я надеюсь, что я любящая бабушка. Очень мы его ждали, очень счастливы, что он у нас есть», — говорит артистка Анне Севастьяновой.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: «Я ЦЮ ЛЮДИНУ ВИКРЕСЛИЛА!» Леся ЖУРАКІВСЬКА жорстко про відому акторку на прем’єрі фільму КРАШАНКА-2

Подробности своей личной жизни Олеся Жураковская держит подальше от публики. Знаменитость придерживается мнения, что «счастье любит тишину». Правда, в феврале этого года актриса сделала исключение. Она призналась, что у нее нет рядом любимого человека. Детей у знаменитости тоже нет.

Напомним, недавно стало известно, что жена звезды хора «Гомин» Вадима Яценко беременна. Дирижер уже заговорил о пополнении в его семье.

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