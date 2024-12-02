53-летняя жена Уилла Смита закрутила роман с девушкой и заговорила об открытии простых радостей

Жена известного американского актера Уилла Смита закрутила роман с девушкой.

О переменах в личной жизни актриса Джада Пинкетт-Смит заговорила в Instagram. В частности, она опубликовала фото, на котором нежилась в просторной ванной. Как поделилась Джада, в последнее время она была в поисках радости в простых вещах. Как выяснилось, ей это удалось сделать. Джада отметила, что осознала счастье, когда с маской на лице, которую ей нанесла девушка, принимала ванну и наблюдала за птицами. Таким образом, актриса впервые заговорила о своей возлюбленной и дала четко понять, что в ее личной жизни произошли изменения. Правда, избранницу Джада Пинкетт-Смит не спешит показывать.

Джада Пинкетт-Смит / Фото: instagram.com/jadapinkettsmith

"В последнее время я была одержима "поиском магии в обыденности". Открытием простых радостей, которые переносят меня в настоящее время, что усиливает связь с собой и другими. Например, наблюдением за полетом ястребов за окном ванной моей девушки, сидя в ее ванне после того, как она нанесла мне на лицо грязевую маску, сделавшую мою кожу такой счастливой. Хочу поделиться этим с вами", — поделилась актриса.

Как известно, Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит придерживаются полигамных отношений. Однако в 2023 году пара ошеломила признаниями. Они объявили, что не вместе с 2016 года, но просто решили официально не разводится.