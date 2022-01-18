54-летний Джанлука Вакки в приспущенных плавках шокировал погружением в ледяную ванну со льдом

54-летний Джанлука Вакки в приспущенных плавках шокировал погружением в ледяную ванну со льдом

Звезда показал, как закаляет свой организм.

Итальянский бизнесмен Джанлука Вакки, более известный как "танцующий миллионер", тщательно следит за своим здоровьем.

Так, 54-летняя звезда показал, как он закаляет свой организм. На странице в Instagram Вакки поделился коротким видео, на котором в приспущенных красных плавках полностью погружается в ледяную ванную, наполненную кубиками льда.

Как рассказал бизнесмен, такую ванну он принимает ежедневно в течение 10 минут и советует так поступать другим, и объяснил, почему:

"Ванна со льдом, 10 минут в день… Вы укрепляете свою иммунную систему, высвобождаете "белки холодового шока", уменьшаете тревожность и общее воспаление. После вы производите бурый жир и многие другие преимущества… Вы даже можете принять холодный душ как замену… Так что это легче делать каждый день", — подписал видео Вакки.

Фаны "танцующего миллионера" поблагодарили, что он поделился с ними важной информацией, а также выразили восхищение силой духа своего кумира.

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