54-летний Эктор Хименес-Браво показался на операционном столе и признался, почему лег под нож

Эктор Хименес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

Украинский шеф-повар и ведущий колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво перенес операцию и раскрыл подробности.

54-летний кулинар поделился в Instagram кадрами из частной клиники, где продемонстрировал процесс подготовки и реабилитацию после процедуры. Как выяснилось, звезда решился на блефаропластику — пластическую операцию на веках, которая помогает скорректировать зону вокруг глаз и сделать взгляд более открытым.

«Да, друзья, это была операция. Вы знаете, что я работаю на телевидении, и для меня важно хорошо выглядеть. Это была блефаропластика — операция на веках. Долго колебался, но все же решил довериться врачам и сделать это для себя», — поделился Эктор Хименес-Браво.

Эктор Хименес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

Эктор Хименес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

После вмешательства ведущий уже показался в палате — с пластырями на глазах и отеками. Впрочем, по его словам, это временно, а финальный результат можно будет оценить позже.

«Еще есть отек, и финальный результат можно будет оценить чуть позже. Но уже сейчас я понимаю, что это было правильное решение. И вообще, я за честность с собой. Любить себя — это не только принимать, но и заботиться. И если есть возможность что-то деликатно улучшить и от этого чувствовать себя увереннее, то почему бы и нет?» — написал шоумен.

Эктор Хименес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

К слову, это не первый опыт пластических изменений для Эктора Хименес-Браво. Ранее он уже решался на пересадку волос, долго сомневаясь перед процедурой.

Эктор Хименес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

Напомним, недавно певица Ирина Федишин рассказала об ухудшении состояния здоровья мужа Виталия Човника и как ему стало плохо посреди гастрольного тура.