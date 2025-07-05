54-летний Марк Фейгин закрутил роман с украинкой и показал их дочь, которая родилась тайно

Марк Фейгин

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Российский оппозиционный блогер и правозащитник Марк Фейгин стал отцом во второй раз и раскрыл свою избранницу.

Обычно звезда не делится подробностями личной жизни. Но недавно приоткрыл тайну и неожиданно заявил о появлении на свет второго ребенка. 54-летний Фейгин в фотоблоге написал, что около пяти месяцев назад у него появилась дочь и показал ее на редком фото.

"Моей дочери скоро пять месяцев. Я уже поговорил с калифорнийскими евреями — обещали сделать голливудской актрисой. От меня, кстати, рождаются самые замечательные и талантливые дети, и именно поэтому у меня далеко идущие планы на эту жизнь. Рассчитываю на новое потомство", — с юмором подписал кадр Фейгин.

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Марк Фейгин с дочерью

Подробностей о матери девочки правозащитник не стал разглашать. Но впоследствии из-за многочисленных вопросов об избраннице он все же показал ее. Как оказалось, дочь Фейгину родила украинка. Но поскольку звезда уважает ее решение избегать публичности, то не афиширует их отношения.

"Из-за многих вопросов о маме, то да, из Киева. Бандеровская семья, что тут сказать. Мама моей дочери, по сути, принципиально избегает внимания, ей это не нужно", — пояснил Марк.

Избранница Марка Фейгина с дочерью

К слову, от предыдущего брака Марк Фейгин воспитывает сына, которого он не показывает. Поэтому это уже второй ребенок для оппозиционного блогера.

Напомним, недавно звездные супруги Дэвид и Виктория Бекхэмы отпраздновали 26 лет брака. Спортсмен публично обратился к жене и показал их свадьбу за более чем миллион долларов.

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