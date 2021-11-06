54-летний Остап Ступка рассказал о браке с младшей на 20 лет любимой

В 2015 году актер женился на студентке по имени Дарья.

Известный украинский актер Остап Ступка прокомментировал свой брак с молодой любимой.

Так, в 2015 году знаменитость в четвертый раз женился. Его избранницей стала младшая на 20 лет студентка Дарья. В программе "Позаочі" 54-летняя звезда поделился, что не волновался за то, как молодую избранницу примут его дети.

Остап Ступка с супругой / facebook.com/profile.php?id=100009371208142

"Это произошло само собой. У меня не было специально выделенного времени, что вот сегодня я буду их знакомить. С Дмитрием, Устиной, Богданом-младшим они теперь лучшие друзья все. Мы все общаемся. Дарья очень интересная и нестандартная личность, несмотря на свой возраст, она имеет определенную мудрость в отношениях такого плана. И я ей за это очень благодарен, потому что у нас по поводу детей, бывших жен вообще не было никаких разговоров, которые провоцируют конфликт", – поделился Ступка.

Остап Ступка с супругой / facebook.com/profile.php?id=100009371208142

Тогда о браке актера и молодой студентки активно писали в СМИ. Остап признался, что практически ничего не читал об этом, однако одну статью запомнил.

"Мне очень понравился один заголовок в газете, мы смеялись: "Седина в бороду, студентка — в дом". Это лучший заголовок, который тогда был, потому что остальные мы не читали и не реагировали, это не стоит времени. Обсуждать всегда будут, но караван должен идти вперед", — отметил он.

Остап Ступка с супругой / facebook.com/profile.php?id=100009371208142

Артист добавил, что его родители прожили вместе 45 лет. Остап также был убежден, что женится один раз и на всю жизнь.

"Но жизнь вносит свои коррективы. Так случается. Дарья — мой ангел-хранитель. Она очень любит кино, она хочет им заниматься, ее интересует продюсирование, режиссура. Ее очень интересует эта сфера. Я только за. Я не из тех, кто говорит: "О, сиди дома, ничего не делай, только занимайся домашними делами". Я не Карабас-Барабас. У нас достаточно демократические отношения", – поделился артист.

Остап Ступка с супругой / facebook.com/profile.php?id=100009371208142

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