54-летний режиссер Семен Горов получил отсрочку от мобилизации и назвал причину

Известный украинский режиссер театра, кино и телевидения, клипмейкер Семен Горов признался, готов ли пополнить ряды ВСУ.

Как признается Семен, которому 26 февраля исполняется 54 года, сейчас он действительно мог бы подлежать мобилизации. Впрочем, его проблемы с сердцем мешают службе. Поэтому в интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" режиссер подчеркнул, что прилагает усилия для помощи Украине в тылу.

"Да, обновлял данные. У меня очень больное сердце, у меня группа инвалидности, поэтому я не могу, к сожалению, принимать в этом такое активное участие. Все, что могу делать на своем месте, делаю", - подчеркнул знаменитость.

Семен Горов / Фото: Facebook Семена Горова

Режиссер сразу заверил, что уезжать за границу не собирается. Все из-за его внутреннего убеждения, что он нужен именно здесь, дома. И это осознание ему пришло еще в начале 2022 года.

"Честно говоря, что-то мне мешает поехать за границу. Вспоминаю начало марта, когда я был на Подоле, и почти все уехали. Шел снег, гудели сирены… И такое настроение было подавлено у всех, что никого нет. Я один обходил свой район с настроением, что если и я поеду, то наф*г кому нужен этот Киев и Подол – зачем тогда его защищать, если все поедут. Сейчас просто боюсь, что я поеду и какая-нибудь беда случится", - добавил звездный клипмейкер.

Напомним, ранее Семен Горов высказался о бывшей жене, ведущей-путинистке Снежане Егоровой. Также режиссер признался, где во время войны живут их общие дети.

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