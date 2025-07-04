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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
2426
Время на прочтение
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54-летний Валид Арфуш закрутил новый роман спустя полтора года после развода: кто его избранница

Источники ТСН.ua застали парочку на совместном отдыхе за границей.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Валид Арфуш с новой избранницей

Валид Арфуш с новой избранницей / © ТСН

Медийщик и бизнесмен ливанского происхождения Валид Арфуш, который в конце 2023 года развелся с дизайнером Лидией Петровой, закрутил новый роман.

Личную жизнь бизнесмен держит в тайне. Однако источники ТСН.ua недавно заметили Валида на отдыхе во Франции, где он проводит время с загадочной избранницей. Выяснилось, что девушка по имени Виолетта появляется в компании бизнесмена еще с конца зимы.

Новая избранница Валида Арфуша Виолетта

Новая избранница Валида Арфуша Виолетта

В частности, первая совместная сторис пары на странице Виолетты в Instagram была опубликована еще в конце февраля этого года. Тогда медийщик с девушкой наслаждалась отдыхом в Куршевеле. А на этот раз в летний отпуск они поехали в городок Эз, что на Лазурном берегу Франции. Источники ТСН.ua застали Арфуша с новой избранницей в ресторане и также во время прогулки.

Валид Арфуш с новой избранницей / © ТСН

Валид Арфуш с новой избранницей / © ТСН

Валид Арфуш с новой избранницей / © ТСН

Валид Арфуш с новой избранницей / © ТСН

К слову, на странице Виолетты в фотоблоге указано, что она стилист по волосам и проживает на два города - Киев и Ниццу. Сколько пара вместе - неизвестно. Впрочем, ранее Валид Арфуш в публичном заявлении сообщал, что развелся с бывшей женой, которая обвиняла его в измене, в конце 2023 года. Пара воспитывает троих общих детей.

Напомним, недавно дочь покойного журналиста Георгия Гонгадзе Саломе заявила о помолвке с иностранцем и показалась в его объятиях.

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Дата публикации
Количество просмотров
2426
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