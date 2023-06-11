54-летняя актриса Наоми Уоттс впервые вышла замуж и показала фото со свадьбы

Голливудская актриса Наоми Уоттс, известная многим по роли в ленте "Кинг Конг", впервые вышла замуж.

О важном событии в жизни 54-летняя артистка рассказала в Instagram. Избранником знаменитости стал ее коллега, актер Билли Крудап. С ним Уоттс до свадьбы встречалась в течение пяти лет.

В фотоблоге актриса разместила снимок, где позирует со своим мужем на ступеньках здания суда Манхеттена вскоре после росписи. "Поженились", – подписала кадр Наоми.

Наоми Уоттс вышла замуж / Фото: instagram.com/naomiwatts

Под венец Уоттс пошла в роскошном белом платье с кружевом от Oscar de la Renta. Стоимость этого свадебного наряда составляет 7400 долларов.

Наоми Уоттс вышла замуж / Фото: instagram.com/naomiwatts

Наоми Уоттс вышла замуж / Фото: instagram.com/naomiwatts

Влюбленные не стали устраивать громкую вечеринку, а пригласили только ближайших друзей и родственников разделить с ними их праздник. Среди них присутствовали актеры Марк Руффало и Джош Хэмилтон в сопровождении своих жен.

Наоми Уоттс вышла замуж / Фото: instagram.com/naomiwatts

Наоми Уоттс вышла замуж / Фото: instagram.com/naomiwatts

Отметим, что в течение 11 лет Наоми Уоттс состояла в гражданском браке с актером Лиевом Шрайбером, от которого имеет двоих сыновей. Разошлись они спокойно и Лиев даже поздравил бывшую со свадьбой.

Наоми Уоттс и Лиев Шрайбер / Фото: Associated Press

С актером Билли Крудапом, известного по игре в сериале "Утреннее шоу" с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, Уоттс встречалась с 2017 года.

Наоми Уоттс и Билли Крудап / Фото: Associated Press

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