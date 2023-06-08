54-летняя Дженнифер Энистон шокировала спортивной фигурой во время жаркой тренировки

Американская актриса Дженнифер Энистон не скрывает, что в 54 года держать форму ей помогает интенсивное занятие спортом.

От слов к делу. На странице в Instagram Энистон разместила видео, снятое во время тренировки. В ролике звезда сериала "Друзья" качается, а также делает растяжку.

Как рассказала Дженнифер, это видео было снято в рамках рекламной кампании организации, проводящей тренировки по новому научному методу. Этот метод тренировки сочетает в себе функциональный фитнес с низким уровнем нагрузки. Энистон официально стала членом этой организации. Актриса также призналась, что это ее любимая тренировка:

Дженнифер Энистон / Фото: instagram.com/jenniferaniston

Дженнифер Энистон / Фото: instagram.com/jenniferaniston

"Я горжусь тем, что поддерживаю нашу женщину-основательницу и талантливых тренеров. Это одна из моих любимых тренировок…" – отметила артистка.

Дженнифер Энистон / Фото: instagram.com/jenniferaniston

Дженнифер Энистон / Фото: instagram.com/jenniferaniston

Дженнифер Энистон / Фото: instagram.com/jenniferaniston

Напомним, Дженнифер Энистон также не скрывает свою естественную красоту и пытается с поклонниками быть максимально честной. Так, на днях звезда показала, что у нее, как и у других женщин, есть седые волосы, и стыдиться здесь нечего.

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