54-летняя Дженнифер Энистон засветила стройную талию в мини-бикини на отдыхе с друзьями

Звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон поделилась счастливыми фотографиями отдыха в компании своих близких.

Актриса вместе со своими друзьями насладилась отдыхом у океана. Кадрамы из своего мини-отпуска Дженнифер поделилась в Instagram.

"Летняя фотосвалка", — пошутила Энистон в подписи к фото.

Знаменитость показалась в черном минибикине во время прогулки по пляжу с бокалом коктейля в руках. 54-летняя Энистон засветила стройную талию и подтянутый пресс, обернувшись полосатым полотенцем. Лицо от солнца звезда прикрыла большой шляпой и очками.

Дженнифер Энистон / Фото: instagram.com/jenniferaniston

Дженнифер Энистон / Фото: instagram.com/jenniferaniston

Помимо пляжного отдыха Дженнифер вместе с друзьями прогулялась по окрестностям и сделала несколько фото на фоне виноградников. В кадре актриса очаровала свежим и улыбающимся видом без макияжа.

Дженнифер Энистон с друзьями / Фото: instagram.com/jenniferaniston

Дженнифер Энистон с друзьями / Фото: instagram.com/jenniferaniston

Дженнифер Энистон с друзьями / Фото: instagram.com/jenniferaniston

Также актриса повеселила фанов забавной фотографией во время релакс-процедуры — Энистон показалась в специальном костюме для сауны, несколько напоминающем космический скафандр.

Дженнифер Энистон / Фото: instagram.com/jenniferaniston

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