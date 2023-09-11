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54-летняя Дженнифер Энистон засветила стройную талию в мини-бикини на отдыхе с друзьями

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
198
Время на прочтение
1 мин
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54-летняя Дженнифер Энистон засветила стройную талию в мини-бикини на отдыхе с друзьями

Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

Актриса показала, как отдыхает на пляже.

Звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон поделилась счастливыми фотографиями отдыха в компании своих близких.

Актриса вместе со своими друзьями насладилась отдыхом у океана. Кадрамы из своего мини-отпуска Дженнифер поделилась в Instagram.

"Летняя фотосвалка", — пошутила Энистон в подписи к фото.

Знаменитость показалась в черном минибикине во время прогулки по пляжу с бокалом коктейля в руках. 54-летняя Энистон засветила стройную талию и подтянутый пресс, обернувшись полосатым полотенцем. Лицо от солнца звезда прикрыла большой шляпой и очками.

Дженнифер Энистон / © instagram.com/jenniferaniston
Дженнифер Энистон / Фото: instagram.com/jenniferaniston
Дженнифер Энистон / © instagram.com/jenniferaniston
Дженнифер Энистон / Фото: instagram.com/jenniferaniston

Помимо пляжного отдыха Дженнифер вместе с друзьями прогулялась по окрестностям и сделала несколько фото на фоне виноградников. В кадре актриса очаровала свежим и улыбающимся видом без макияжа.

Дженнифер Энистон с друзьями / © instagram.com/jenniferaniston
Дженнифер Энистон с друзьями / Фото: instagram.com/jenniferaniston
Дженнифер Энистон с друзьями / © instagram.com/jenniferaniston
Дженнифер Энистон с друзьями / Фото: instagram.com/jenniferaniston
Дженнифер Энистон с друзьями / © instagram.com/jenniferaniston
Дженнифер Энистон с друзьями / Фото: instagram.com/jenniferaniston

Также актриса повеселила фанов забавной фотографией во время релакс-процедуры — Энистон показалась в специальном костюме для сауны, несколько напоминающем космический скафандр.

Дженнифер Энистон / © instagram.com/jenniferaniston
Дженнифер Энистон / Фото: instagram.com/jenniferaniston

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Дата публикации
Просмотры
198
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