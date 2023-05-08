54-летняя Дженнифер Лопес показала, как выглядит без капли косметики

Певица и актриса Дженнифер Лопес в свои 54 года выглядит просто фантастически.

Пока хейтеры обвиняют ее в злоупотреблении фотошопом и косметикой, Джей Ло продемонстрировала себя без капли макияжа.

На своей странице в Instagram знаменитость поделилась новым видео, в котором показала подписчикам свой уход за лицом от собственной линейки уходной косметики JLoBeauty.

Дженнифер в легком белом халатике перед зеркалом показала, как наносит на кожу гель, крем и сияющую сыворотку. Все средства актриса наносит массирующими движениями на зону лица и декольте. В конце Джей Ло добавила лишь каплю блеска для губ и немного подчеркнули свои ресницы, чтобы завершить образ.

"Подготовка кожи с JLoBeauty, а потом я связываю все это капелькой блеска для губ и моими фирменными серьгами-кольцами", — написала Лопес.

Читайте также: