54-летняя Дженнифер Лопес в боди сверкнула стройными ножками на камеру

Латиноамериканская певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала свою красоту.

Знаменитость поделилась новой фотографией на своей странице в Instagram. Джей Ло снялась в рекламной кампании осенней коллекции известного бренда нижнего белья Intimissimi.

В кадре Дженнифер позировала, сидя на диване, в молочном боди с длинным рукавом и сверкнула на камеру своими длинными и стройными ножками. Волосы актриса собрала в неряшливый пучок и сделала легкий макияж в теплых оттенках.

"Чувствуется как осень", — подписала снимок Лопес.

Дженнифер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Фаны были в восторге от нового фото звезды, поэтому они наделали ей комплиментов в комментариях: "Такая красивая и нежная", "Роскошная", "Просто невероятная", "Потрясающая", "Моя королево".

Напомним, что это уже не первая фотосессия Дженнифер Лопес для бренда. Раньше знаменитость показалась в соблазнительном кружевном комплекте.

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