54-летняя Дженнифер Лопес в кружевном белье похвасталась соблазнительными изгибами

Артистка продемонстрировала изрядно стройную фигуру.
Голливудская актриса и популярная певица Дженнифер Лопес порадовала подписчиков пикантным контентом.
В своем Instagram артистка поделилась кадрами с фотосета, где она позировала перед камерой в откровенном образе. 54-летняя Дженнифер показалась в кружевном нижнем белье бежевого цвета, а также в пеньюаре.
Волосы знаменитости были собраны в пучок. Такими откровенными фотографиями певица прорекламировала и привлекла внимание к новой коллекции нижнего белья итальянского бренда Intimissim.
Кроме того, на пикантных кадрах звезда Голливуда просто ошеломила, какая у нее стройная и подтянутая фигура. Артистка продемонстрировала длинные и накаченные ножки, а также плоский живот. Кроме того, Дженнифер похвасталась пышным бюстом.
Напомним, недавно украинская актриса Ксения Мишина посветила фигурой в нижнем белье. Знаменитость продемонстрировала стальной пресс и накачанное тело.
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