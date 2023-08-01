54-летняя Дженнифер Лопес в кружевном нижнем белье ошеломила внешним видом

Фигура звезды вызвала большое обсуждение в Сети.
Певица и актриса Дженнифер Лопес ошеломила своим внешним видом на новых фото.
На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала фотографии, на которых позирует на камеру в нижнем белье посреди гримерной.
54-летняя Лопес продемонстрировала подтянутый живот и аппетитные формы в кружевном полупрозрачном комплекте, удачно подчеркнувшем ее фигуру. На плечи певица накинула лёгкий халатик, а волосы собрала в высокую прическу.
"Счастливого понедельника! Всем хорошей недели!", — подписала пикантные снимки Джей Ло.
Новые фотографии звезды вызвали волну обсуждений в комментариях. Подписчики были ошеломлены, что Дженнифер в своем возрасте может похвастаться такой фигурой.
- Она потрясающая!
- 54? Где? Разве можно быть такой горячей?
- Имеет непревзойденный вид!
- Вы вдохновляете своим видом!
- Хочу выглядеть так в свои 30!
Напомним, совсем недавно Дженнифер Лопес отпраздновала свой 54-й день рождения. Звезда развлекалась в компании друзей и даже танцевала на столе.
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