54-летняя Дженнифер Лопес в кружевном нижнем белье ошеломила внешним видом

Певица и актриса Дженнифер Лопес ошеломила своим внешним видом на новых фото.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала фотографии, на которых позирует на камеру в нижнем белье посреди гримерной.

54-летняя Лопес продемонстрировала подтянутый живот и аппетитные формы в кружевном полупрозрачном комплекте, удачно подчеркнувшем ее фигуру. На плечи певица накинула лёгкий халатик, а волосы собрала в высокую прическу.

Дженнифер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Дженнифер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

"Счастливого понедельника! Всем хорошей недели!", — подписала пикантные снимки Джей Ло.

Дженнифер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Новые фотографии звезды вызвали волну обсуждений в комментариях. Подписчики были ошеломлены, что Дженнифер в своем возрасте может похвастаться такой фигурой.

Она потрясающая!

54? Где? Разве можно быть такой горячей?

Имеет непревзойденный вид!

Вы вдохновляете своим видом!

Хочу выглядеть так в свои 30!

Дженнифер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Напомним, совсем недавно Дженнифер Лопес отпраздновала свой 54-й день рождения. Звезда развлекалась в компании друзей и даже танцевала на столе.

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