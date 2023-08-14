54-летняя Дженнифер Лопес вблизи показала свое лицо без капли косметики и фильтров

Звезда показала, как ухаживает за собой.

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес показалась без капли косметики.

54-летняя знаменитость продемонстрировала свою естественную красоту на новых кадрах в Instagram, на которых не стеснялась приблизиться к камере.

"Никаких фильтров. Вся я. Это я сейчас, в 54, счастливая и сияющая", — написала Лопес.

Дженнифер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Как поделилась певица, ухаживать за собой ей помогает ежедневная beauty-рутина. Знаменитость делает массаж лица, а также не пренебрегает кремами и сыворотками. Кстати, в кадре Джей Ло похвасталась результатами после нанесения средства из своей линейки косметики JLoBeauty.

Дженнифер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Ранее Дженнифер продемонстрировала не только отличный вид лица, но и подтянутое стройное тело — звезда покрасовалась перед камерой в нижнем белье.

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