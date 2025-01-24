54-летняя Ирина Билык прямо на сцене пофлиртовала с экс-мужем Ани Лорак – видео

Певица Ирина Билык, которая недавно объявила о сотрудничестве с бывшим мужем певицы-предательницы Ани Лорак Муратом Налкакиоглу, подогрела слухи об их романе.

Дело в том, что в Сети распространяется видео с выступления певицы на мероприятии Мурата, где между ними промелькнула искра. Так, в одной из столичных элитных гостиниц Билык исполнила ряд композиций. И внимательные юзеры заметили между бизнесменом и звездой довольно интересное поведение, которое будто намекало на романтический подтекст.

Сначала Ирина Билык просто во время исполнения своей песни растерялась, когда в зале увидела подтанцовывающего на стуле Налкакиоглу. Артистка в этот момент призналась, что внезапно забыла слова своей же композиции.

А потом Мурат поднялся из зала к певице на сцену и зажег публику в объятиях с исполнительницей. Вместе они пытались исполнить хит "А я пливу у човні". Более того, на видео заметно, как бывший Лорак даже стал на одно колено перед Ириной. Это вызвало бурные обсуждения в комментариях.

Ирина Билык прямо на сцене пофлиртовала с бывшим Ани Лорак

К слову, на ситуацию также обратил внимание сплетник Богдан Беспалов. По данным его сообщества, бизнесмен после выступления Ирины Билык подарил ей цветы и обменялся еще несколькими горячими поцелуями с ней на парковке без лишних глаз. Говорят, эта история с поддержкой певицы Мурата может впоследствии перерасти в политическую деятельность бизнесмена.

"Персонал гостиницы, где проводили мероприятие, отметил, что Мурат открыто флиртовал со звездой, а на парковке дарил цветы и целовал. Зачем ему роман с Билык? По слухам, из Мурата будут лепить политический проект и аудитория большой звезды прекрасно вписывается как потенциальный электорат", – заявил блогер.

Напомним, недавно Ирина Билык впервые за длительное время показала своего младшего сына Табриза от фотографа Аслана Ахмадова.

Читайте также: